Показ «Красного шелка» в Китае продлили до середины октября

Фильм, созданный при участии холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ), российско-китайская лента «Красный шелк» вошел в пятерку лучших в прокате на территории Поднебесной. Картина вышла в широкий прокат 6 сентября, теперь показ решили продлить до середины октября.

«Мы очень рады тому, что «Красный шелк» очень успешно проходит в Китае, он вошел в ТОП-5 лидеров проката китайского, в настоящее время собрал уже больше полутора миллиона долларов. И, конечно, мы сейчас уже на полных парах несемся к производству «Черного шелка», потому что все ждут: и российские зрители, и китайские, я надеюсь, ждут выхода уже продолжения «Красного шелка».

«Красный шелк» довольно универсальный фильм для просмотра, причем для просмотра и семейного, в том числе, потому что это остросюжетный детектив с элементами боевика, с элементами романтической истории. И каждый зритель может найти там что-то свое, а кроме того, это просто очень красивая картинка с очень красивыми видами Китая и волшебными видами Байкала», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Работа над второй частью крупнейшего российско-китайского проекта, «Черный шелк», стартует этой зимой.

