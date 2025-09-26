Показ «Красного шелка» в Китае продлили до середины октября

Эфирная новость 30 0

Съемки второй части проекта под названием «Черный шелк» стартуют уже этой зимой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Фильм, созданный при участии холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ), российско-китайская лента «Красный шелк» вошел в пятерку лучших в прокате на территории Поднебесной. Картина вышла в широкий прокат 6 сентября, теперь показ решили продлить до середины октября.

«Мы очень рады тому, что «Красный шелк» очень успешно проходит в Китае, он вошел в ТОП-5 лидеров проката китайского, в настоящее время собрал уже больше полутора миллиона долларов. И, конечно, мы сейчас уже на полных парах несемся к производству «Черного шелка», потому что все ждут: и российские зрители, и китайские, я надеюсь, ждут выхода уже продолжения «Красного шелка».

«Красный шелк» довольно универсальный фильм для просмотра, причем для просмотра и семейного, в том числе, потому что это остросюжетный детектив с элементами боевика, с элементами романтической истории. И каждый зритель может найти там что-то свое, а кроме того, это просто очень красивая картинка с очень красивыми видами Китая и волшебными видами Байкала», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Работа над второй частью крупнейшего российско-китайского проекта, «Черный шелк», стартует этой зимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
Бросил в реку: тело убитой отцом трехлетней девочки нашли в реке Кубань
22:27
Показ «Красного шелка» в Китае продлили до середины октября
22:12
До ста тысяч долларов: сколько Тодоренко заплатила за роды в США
21:40
Губящий пар: актриса Лили Джеймс обратилась к стоматологу из-за вейпа
21:18
Евросоюз против Венгрии и Словакии: почему их лишают права голоса за отказ противостоять РФ
21:10
Борьба за выживание: женщина лишилась всех конечностей после нападения собаки

Сейчас читают

Захарова предупредила о риске третьей мировой войны из-за планов Украины
«Это возмутительно»: Семенович будет судиться с продавцом картонных кукол с ее изображением
Ответьте на внутренний зов: прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео