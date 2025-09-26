Наш вид старше на миллион лет: окаменелый череп изменил эволюционную карту

Обнаруженный в Китае окаменелый череп полностью меняет представление о человеке

Ученые обнаружили окаменелый череп, который указывает на то, что происхождение Homo sapiens (человек разумный. — Прим. ред.) может насчитывать более миллиона лет. Это — на 400 тысяч лет раньше, чем считалось, уточняет Daily Mail.

Анализ редкого черепа Yunxian-2, найденного в китайской провинции Хубэй, показал, что этот череп не принадлежал Homo erectus (человек прямоходящий. — Прим. ред.), как предполагалось ранее, а является ранним представителем линии, включающей Homo longi (человек-дракон. — Прим.ред.) и других древних китайских окаменелостей.

«Наше исследование показывает, что Yunxian 2 не является Homo erectus, а является ранним членом клады longi и связан с денисовцами», — пояснил антрополог Крис Стрингер из Национального исторического музея.

Череп был сильно поврежден при раскопках в 1990 году, поэтому ученые использовали компьютерную томографию и виртуальную реконструкцию для воссоздания первоначальной формы. Анализ показал, что Yunxian-2 сочетает примитивные черты Homo erectus с более развитыми характеристиками, присущими Homo longi и Homo sapiens, включая больший объем мозга и особенности черепной коробки.

Результаты исследования указывают на то, что наши предки разделились на отдельные линии более миллиона лет назад, что существенно меняет представление о раннем эволюционном расколе человека. Эти находки также связывают древние китайские популяции с денисовцами, о которых известно в основном по фрагментарным окаменелостям из Сибири и Тибета.

Эти открытия подтверждают, что Homo sapiens развивался в Африке, а миграции из континента произошли лишь 60–70 тысяч лет назад. В ходе этих миграций люди скрещивались с неандертальцами и денисовцами, что означает, что ДНК этих древних гоминидов частично сохранилась в современном человеке.

Денисовцы — это вымерший вид или подвид человека, который жил примерно от 200 000 до 75 000 лет назад. Они населяли территории Азии, включая Алтай и Тибетское плато.

