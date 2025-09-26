Бросил в реку: тело убитой отцом трехлетней девочки нашли в реке Кубань

|
Дарья Орлова
Мужчина забрал ребенка с ДЦП у матери и соврал, что отвезет ее к бабке-заговорщице.

Отец убил свою трехлетнюю дочь с диагнозом ДЦП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На Кубани отец убил свою трехлетнюю дочь с диагнозом ДЦП

Тело трехлетней девочки с диагнозом ДЦП, убитой собственным отцом, обнаружили спасатели спустя шесть дней поисков в реке Кубань. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на спасательную группу «ДобротворецЪ».

«В 14:17 с помощью эхолотов был обнаружен подозрительный объект. Уже через пять минут к месту погрузилась группа водолазов, которые подтвердили, что это тело девочки. Информация была передана в правоохранительные органы и в штаб», — сообщили в «ДобротворецЪ».

По данным следствия, трагедия произошла 19 сентября: Александр забрал малышку от матери и якобы повез к бабке-заговорщице в Архангельскую область. Вернувшись без дочери, он позже признался, что убил ее и сбросил тело в реку Кубань.

Поиски осложняли сильное течение, водовороты и коряги на дне реки. Спасатели ежедневно обследовали дно и береговую линию малыми группами. За шесть дней работы было проверено около 200 тысяч квадратных метров.

В настоящее время отец арестован на два месяца и находится в СИЗО до суда. По его словам, мотивом убийства стала болезнь дочери. Родные и соседи отмечают, что Александр был единственным добытчиком в семье, где воспитываются еще трое детей.

