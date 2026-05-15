«Все согласовано»: завершилась подготовка визита президента России в Китай

Завершилась подготовка визита президента России в Китай

В Кремле сегодня заявили, что подготовка визита президента России в Китай завершена, а о деталях поездки официально объявят в ближайшее время.

«Уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись. Все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, наши двусторонние отношения — это особые отношения привилегированного стратегического партнерства», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что визит президента США Дональда Трампа в Китай вызвал больше вопросов, чем дал конкретных ответов. По итогам переговоров лидеров двух стран не было объявлено о заключении значимых соглашений или прорыве в двусторонних отношениях.

В ходе встреч Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ряд актуальных тем, однако детали дискуссий остались в значительной степени за кадром. При этом официальная риторика сторон сохранялась в конструктивном ключе — участники подчёркивали важность диалога между государствами.

