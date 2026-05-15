«Все согласовано»: завершилась подготовка визита президента России в Китай

Эфирная новость 47 0

Как отметили в Кремле, отношения между странами — особые и привилегированные

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Завершилась подготовка визита президента России в Китай

В Кремле сегодня заявили, что подготовка визита президента России в Китай завершена, а о деталях поездки официально объявят в ближайшее время.

«Уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись. Все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, наши двусторонние отношения — это особые отношения привилегированного стратегического партнерства», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что визит президента США Дональда Трампа в Китай вызвал больше вопросов, чем дал конкретных ответов. По итогам переговоров лидеров двух стран не было объявлено о заключении значимых соглашений или прорыве в двусторонних отношениях.

В ходе встреч Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ряд актуальных тем, однако детали дискуссий остались в значительной степени за кадром. При этом официальная риторика сторон сохранялась в конструктивном ключе — участники подчёркивали важность диалога между государствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:40
Опасные игры: отчим заставляет 14-летнюю падчерицу пить пиво на скорость
17:31
Панк-группу Pussy Riot* внесли в перечень террористов и экстремистов
17:20
Массовое отравление произошло в кадетском корпусе Красноярского края
17:19
В Нижнем Тагиле судят мужчину, похитившего знакомого из-за долга в 1500 рублей
17:08
Возлюбленная Эпштейна может выйти на свободу досрочно в обмен на его секреты
17:05
«Все согласовано»: завершилась подготовка визита президента России в Китай

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео