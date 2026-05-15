«На десятилетия вперед»: Санду назвала Россию главной угрозой Европы

Санду: Россия является главной угрозой безопасности Европы

Жесткая антироссийская риторика все громче сейчас звучит в Молдавии. Президент страны Майя Санду фактически призывает Европу к новому витку противостояния с Москвой. Она объявила Россию самой большой угрозой для всего европейского континента.

«Россия — агрессор. Россия — самая серьезная и наиболее опасная угроза безопасности для нашего континента сегодня и, вероятно, на десятилетия вперед. Давление на Россию не должно ослабевать», — заявила президент Молдавии Майя Санду.

Конечно же, не обошлось и без реверансов в сторону Евросоюза. Санду подчеркнула, что Молдавия уже много лет смотрит в сторону Европы и работает над тем, чтобы ей помогать.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил против расторжения договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Он признал, что разрыв связей с Москвой ведет его страну к непредсказуемым последствиям — прежде всего в экономике.

