Пострадавшим от нападения львов во Владимире оказался потомственный дрессировщик

Пострадавшим от нападения львов в цирке во Владимире оказался потомственный 41-летний дрессировщик Павел Забелкин. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу в травматологическое отделение. Павел Забелким является участником проекта «Цирковые дивертисменты», он много лет работал со своей женой по имени Жанна.

Нападение животного произошло 15 мая у фургонов передвижного цирка на улице Тракторной. Очевидцы слышали рык животных и крики мужчины со стороны клеток. Работники цирка бросились к вольерам с палками в руках.

Тем временем другие коллеги пострадавшего начали вызывать скорую помощь и принесли воду. Мужчину увезли в больницу с перевязанным предплечьем.

Ранее 5-tv.ru писал, как удалось избежать трагедии в ростовском цирке. Животное выпрыгнуло в зрительный зал во время представления и пошло по рядам. Грамотные действия дрессировщика помогли не допустить трагедии.

