Пострадавшим от нападения львов во Владимире оказался потомственный дрессировщик
Инцидент произошел 15 мая у фургонов передвижного цирка.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пострадавшим от нападения львов в цирке во Владимире оказался потомственный 41-летний дрессировщик Павел Забелкин. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу в травматологическое отделение. Павел Забелким является участником проекта «Цирковые дивертисменты», он много лет работал со своей женой по имени Жанна.
Нападение животного произошло 15 мая у фургонов передвижного цирка на улице Тракторной. Очевидцы слышали рык животных и крики мужчины со стороны клеток. Работники цирка бросились к вольерам с палками в руках.
Тем временем другие коллеги пострадавшего начали вызывать скорую помощь и принесли воду. Мужчину увезли в больницу с перевязанным предплечьем.
Ранее 5-tv.ru писал, как удалось избежать трагедии в ростовском цирке. Животное выпрыгнуло в зрительный зал во время представления и пошло по рядам. Грамотные действия дрессировщика помогли не допустить трагедии. С теми, кто мог оказаться в пасти у тигра, встретился корреспондент «Известий Борис Карягин.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
46%
Нашли ошибку?