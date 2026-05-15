В Башкирии задержали браконьера, поймавшего 1,5 тысячи раков

Ущерб составил 180 тысяч рублей.

В Башкирии поймали браконьера, который добыл около полутора тысяч раков. Его засекли с помощью дрона. Мужчину заметили прямо посреди озера, когда он затаскивал свой улов в лодку. И это в разгар нереста, когда вылов строго запрещен.

Всех раков инспекторы выпустили обратно в водоем. А вот самому пенсионеру теперь грозит уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Ущерб, предварительно, оценили более чем в 180 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне могут столкнуться с серьезными последствиями в период нереста. Это связано с введением вводятся сезонных ограничений на вылов рыбы. Как уточнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, в большинстве регионов страны запрет на промышленный вылов действует с 20 апреля по 20 июня.

При этом для граждан действуют строгие правила. Так, им разрешено ловить рыбу только с берега — использовать можно одну донную или поплавочную удочку либо спиннинг. Общее количество крючков не должно превышать двух, а применение лодок в этот период существенно ограничено.

