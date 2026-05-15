Возлюбленная Эпштейна может выйти на свободу досрочно в обмен на его секреты

Yahoo: Максвелл может выйти на свободу досрочно в обмен на секреты Эпштейна

Сообщница скандального финансиста Джеффри Эпштейна — Гислейн Максвелл — рассматривает возможность заключения сделки с властями для получения помилования. Это позволит ей покинуть тюрьму значительно раньше установленного 20-летнего срока. Об этом сообщило Yahoo News.

По данным источников, 64-летняя британская светская львица обладает компрометирующей информацией о богатых и влиятельных мужчинах, которые пользовались услугами сети Эпштейна.

Инсайдеры предположили, что она может использовать эти сведения как рычаг давления на правительство. Многие высокопоставленные лица опасаются разоблачения своей причастности к скандальным делам покойного миллиардера.

В июле 2025 года Максвелл провела встречу с заместителем генерального прокурора США Тоддом Бланшем, после чего ее перевели в тюрьму минимального уровня безопасности Брайан в штате Техас. В этом учреждении заключенная пользуется значительными привилегиями. Она может принимать пищу в жилом блоке, имеет право на приватный душ и даже проводит занятия по расширению прав и возможностей женщин.

Параллельно с этим, в декабре 2025 года Максвелл подала петицию, пытаясь оспорить свой приговор в судебном порядке. Если суд примет ее сторону или если вмешаются политические силы, она сможет оказаться на свободе в ближайшее время.

Важным фактором в этом деле остается вопрос о документах, которые Гислейн может хранить вне стен тюрьмы. Предполагается, что она владеет архивом, способным дополнить 3,5 миллиона страниц материалов, уже обнародованных министерством юстиции США.

В этих бумагах могут содержаться имена тех VIP-персон, чьи личности ранее были скрыты.

Брат заключенной, Ян Максвелл, подчеркивает, что его сестра убеждена в насильственной смерти Эпштейна в камере и опасается за свою безопасность. При этом он озаявлял, что она не имеет суицидальных наклонностей.

