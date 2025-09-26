Врачи спасли мужчину, проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Пациент объяснил, что надеялся таким образом подавить беспомощность и злость.

В Индии мужчина проглотил 29 ложек и 19 зубных щеток

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии спасли проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток мужчину

В Индии врачи спасли 40-летнего мужчину, который проглотил десятки посторонних предметов, включая 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки, сообщает The Times of India.

«Мы были шокированы, когда увидели, сколько всего накопилось в его желудке», — рассказал хирург Шьям Кумар, проводивший операцию.

По данным СМИ, мужчина несколько недель назад находился в центре лечения наркозависимости в штате Уттар-Прадеш. Через некоторое время он начал жаловаться на сильные боли в животе, после чего его перевели в государственную больницу для обследования. УЗИ показало многочисленные металлические и пластиковые предметы, скопившиеся в желудке, угрожавшие жизни пациента.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что в центре с ним плохо обращались, он чувствовал беспомощность и злость, что и спровоцировало непрерывное глотание предметов, оказавшихся под рукой.

Операция прошла успешно, врачи смогли полностью удалить все инородные предметы. Состояние пациента стабилизировалось, ему предстоит период восстановления и психологическая поддержка для предотвращения повторения подобных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
«Кровавая баня»: Захарова сообщила о планах Киева продолжить провокации
23:44
В Германии 79-летний пассажир поезда оскорбил двух украинок
23:33
«Лучшие в мире»: Ковальчук рассказал о разработках материалов из атомов в России
23:20
«Требуется операция»: здоровье Лерчек ухудшается на фоне уголовного дела
23:00
«Умоляла отпустить ее»: 14-летнюю девочку дважды продали в сексуальное рабство
23:00
Инструктор назвал упражнения для восстановления после инсульта и инфаркта

Сейчас читают

Захарова предупредила о риске третьей мировой войны из-за планов Украины
Евросоюз против Венгрии и Словакии: почему их лишают права голоса за отказ противостоять РФ
Ответьте на внутренний зов: прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео