Врачи спасли мужчину, проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток

В Индии спасли проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток мужчину

В Индии врачи спасли 40-летнего мужчину, который проглотил десятки посторонних предметов, включая 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки, сообщает The Times of India.

«Мы были шокированы, когда увидели, сколько всего накопилось в его желудке», — рассказал хирург Шьям Кумар, проводивший операцию.

По данным СМИ, мужчина несколько недель назад находился в центре лечения наркозависимости в штате Уттар-Прадеш. Через некоторое время он начал жаловаться на сильные боли в животе, после чего его перевели в государственную больницу для обследования. УЗИ показало многочисленные металлические и пластиковые предметы, скопившиеся в желудке, угрожавшие жизни пациента.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что в центре с ним плохо обращались, он чувствовал беспомощность и злость, что и спровоцировало непрерывное глотание предметов, оказавшихся под рукой.

Операция прошла успешно, врачи смогли полностью удалить все инородные предметы. Состояние пациента стабилизировалось, ему предстоит период восстановления и психологическая поддержка для предотвращения повторения подобных действий.

