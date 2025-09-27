Вооруженные силы США могут нанести удар по объектам наркоторговли в Венесуэле

Вооруженные силы США разрабатывают план по нанесению ударов по объектам наркоторговли в Венесуэле. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает NBC News.

«Представители вооруженных сил США разрабатывают варианты борьбы с наркоторговцами на территории Венесуэлы, и удары по территории этой страны могут начаться в течение нескольких недель», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил проведение операции.

В то же время в публикации отметили, что недавняя эскалация конфликта США и Венесуэлы связана с тем, что, по мнению Вашингтона, президент республики Николас Мадуро не предпринимает достаточных мер для пресечения поставок наркотиков из страны.

Уточняется, что в Вашингтоне обсуждают нанесение ударов с помощью беспилотников по лидерам и членам наркокартелей. Кроме того, целями могут стать лаборатории, где синтезируются запрещенные вещества.

В публикации подчеркивается, что в Пентагоне от каких-либо комментариев по вопросу нанесения ударов по Венесуэле отказались.

