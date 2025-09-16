«Кинетический удар»: вооруженные силы США атаковали суда из Венесуэлы

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

В ходе операции были уничтожены три боевика.

По кому ударили ВС США у берегов Венесуэлы

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Дональд Трамп: ВС США нанесли удары по судам из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что американские вооруженные силы нанесли второй кинетический удар по венесуэльским наркокартелям.

«Сегодня утром, по моему приказу, вооруженные силы США нанесли второй кинетический удар по достоверно идентифицированным, чрезвычайно жестоким наркокартелям и наркотеррористам», — отметил политик.

Уточняется, что удар был нанесен в нейтральных водах в зоне ответственности южного командования вооруженных сил США.

Президент отметил, что в ходе операции были уничтожены три боевика. В то же время ни один американский военнослужащий не пострадал.

О новом обострении американо-венесуэльских отношений стало известно в конце августа, когда глава Белого дома отправил к берегам республики корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale, на борту которых находилось 4,5 тысячи военнослужащих. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на эти действия объявил о мобилизации Боливарианской национальной милиции.

За несколько дней до этого глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто выступил с обвинением Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон необоснованно связывает республику с наркоторговлей, что демонстрирует уязвимость позиций США в регионе Латинской Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп распорядился отправить к берегам Венесуэлы корабли ВМФ США.

