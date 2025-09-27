Коммунальщики в Красноярске обвинили в сходе селя хозяина поврежденного дома

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 19 0

В момент происшествия в коттедже находились люди.

В чем обвиняют пострадавшего после схода селя в Красноярске

Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Селевой поток частично засыпал жилой дом в Красноярске. Причиной стал прорыв канализационной трубы. Коммунальщики обвинили в случившемся хозяина коттеджа. Об этом сообщили в эфире программы на одном федеральном канале.

Причиной селевого потока в Красноярске стал прорыв канализационной трубы. Вследствие этого, магазин автозапчастей, расположенный на склоне, повис в воздухе. Позже выяснилось, что строение было незаконным. Под ним пролегал частный водопровод. В момент схода селя в доме находились люди.

Известно, что коттедж построил дед нынешнего владельца. Он стоит здесь уже 70 лет.

«Дед мой, ему 94 года, потратил всю жизнь. <…> Все наследие нашей семьи, в которое мы вкладывали, идет прахом», — делился с журналистами пострадавший.

Уточняется, что коммунальщики прибыли на следующий день после происшествия. Они заключили, что течь дал частный водопровод, после чего произошел сход земли. А муниципальную трубу пробил уже магазин автозапчастей.

В свою очередь владелец коттеджа свою вину отрицает. Он отметил, что его водопровод просто не мог намыть такой объем земли. Подчеркивается, что канализационная труба, которая была пробита, по словам коммунальщиков, магазином автозапчастей, не менялась более 60 лет. В связи с инцидентом было принято решение провести капитальный ремонт объекта в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ночной ливень затопил Выборг.

