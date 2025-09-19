Смыло асфальт: Выборг затопило после ночного ливня

Эфирная новость 55 0

Несколько тысяч человек остались без электричества.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Выборг затопило после ночного ливня

Выборг ушел под воду после ночного ливня.

Сильнейший дождь не прекращался несколько часов. И хотя ливневка в городе исправна, с бурными потоками она не справляется. Машины глохнут на ходу, в некоторых районах смыло асфальт. Железнодорожный вокзал стал речным: здание отрезало от суши. Затопило и торговый центр. Из-за грозы несколько тысяч человек остались без света.

Ранее 5-tv.ru писал о потопе в Дагестане. Более десяти сел отказались отрезанными от транспортного сообщения в республике Сошедшие в горах селевые потоки заблокировали трассы. Жители свыше 50 населенных пунктов остались без света.

Затопило и города республики — Махачкалу, Дербент и Избербаш. Виной всему были проливные дожди с грозами и градом, они не прекращались несколько дней. Спасатели предупреждали об опасности и просили жителей не покидать дома.

