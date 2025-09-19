Смыло асфальт: Выборг затопило после ночного ливня
Несколько тысяч человек остались без электричества.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Выборг затопило после ночного ливня
Выборг ушел под воду после ночного ливня.
Сильнейший дождь не прекращался несколько часов. И хотя ливневка в городе исправна, с бурными потоками она не справляется. Машины глохнут на ходу, в некоторых районах смыло асфальт. Железнодорожный вокзал стал речным: здание отрезало от суши. Затопило и торговый центр. Из-за грозы несколько тысяч человек остались без света.
Ранее 5-tv.ru писал о потопе в Дагестане. Более десяти сел отказались отрезанными от транспортного сообщения в республике Сошедшие в горах селевые потоки заблокировали трассы. Жители свыше 50 населенных пунктов остались без света.
Затопило и города республики — Махачкалу, Дербент и Избербаш. Виной всему были проливные дожди с грозами и градом, они не прекращались несколько дней. Спасатели предупреждали об опасности и просили жителей не покидать дома.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 сент
- Прощай, тепло: какая погода ожидает столицу 19 сентября
- 18 сент
- Пора прощаться: какая погода ждет столицу 18 сентября
- 17 сент
- Ничего не видно: российские регионы окутал густой туман
- 17 сент
- Какую погоду синоптики пообещали москвичам 17 сентября 2025 года
- 16 сент
- Лето задерживается: 16 сентября в Москве ожидается температура до +23 градусов
- 15 сент
- Прощай, осень? Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
- 15 сент
- Без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 сентября
- 15 сент
- В Сибири выпал первый снег: замело Красноярский край и Туву
- 14 сент
- Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью
- 13 сент
- Жителей Москвы и области предупредили о заморозках с 13 сентября
Читайте также
53%
Нашли ошибку?