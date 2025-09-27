За сезон жители Москвы купили на ярмарках более 600 тонн арбузов и дынь

С начала августа жители столицы приобрели на ярмарках более 600 тонн арбузов и дынь. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В столице подходит к концу сезон бахчевых. В этом году москвичи могли приобрести дыни и арбузы, в том числе и на ярмарках выходного дня. Туда свою продукцию привозили десятки фермеров из южных центральных регионов России: от Тамбова до предгорий Дагестана.

Лидерами продаж стали арбуз сорта «Каристан» и дыня «Торпеда». Кроме этого, популярностью пользовались классический «Кримсон Свит», а также компактные сорта «Огонек» и «Сахарный малыш».

В начале сезона и при его завершении плоды отличаются. Если в августе они были максимально сладкими и упругими, то в конце сентября их мякоть становится намного нежнее. Структура дынь и арбузов меняется в зависимости от окружающей температуры.

По словам фермеров, при правильном хранении бахчевые могут долежать даже до Нового года. Для этого важно выбрать чуть недозрелые плоды, не мыть их и оставить в темном месте с температурой от пяти до 10 градусов выше нуля.

