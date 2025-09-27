За сезон жители Москвы купили на ярмарках более 600 тонн арбузов и дынь

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Лидерами продаж стали сорта «каристан» и «торпеда».

За сезон горожане купили на ярмарках более 600 тонн арбузов

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С начала августа жители столицы приобрели на ярмарках более 600 тонн арбузов и дынь. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В столице подходит к концу сезон бахчевых. В этом году москвичи могли приобрести дыни и арбузы, в том числе и на ярмарках выходного дня. Туда свою продукцию привозили десятки фермеров из южных центральных регионов России: от Тамбова до предгорий Дагестана.

Лидерами продаж стали арбуз сорта «Каристан» и дыня «Торпеда». Кроме этого, популярностью пользовались классический «Кримсон Свит», а также компактные сорта «Огонек» и «Сахарный малыш».

В начале сезона и при его завершении плоды отличаются. Если в августе они были максимально сладкими и упругими, то в конце сентября их мякоть становится намного нежнее. Структура дынь и арбузов меняется в зависимости от окружающей температуры.

По словам фермеров, при правильном хранении бахчевые могут долежать даже до Нового года. Для этого важно выбрать чуть недозрелые плоды, не мыть их и оставить в темном месте с температурой от пяти до 10 градусов выше нуля.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как не ошибиться с выбором дыни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

12:35
«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу
12:25
ВС РФ освободили Степовое, Дерилово и Майское
12:21
Число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести
12:10
«Лед тронулся»: Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен
12:05
Умерла актриса из «Тимура и его команды» и «Мимино» Людмила Гаврилова
12:00
Капучино с привкусом плесени и тараканов: чем опасно кофе из автомата

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео