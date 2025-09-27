Выходные без уроков: заслуженный учитель РФ об идее отмены домашнего задания

В Госдуме выступили за то, чтобы школьники не сидели в субботу и воскресенье за учебниками.

Заслуженный учитель РФ Снегуров высказался об идее отмены домашки в выходные

В Госдуме субботу предложили сделать выходным днем для российских школьников и отменить выполнение домашней работы в этот период. Подобную инициативу в беседе с 5-tv.ru прокомментировал заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

По словам эксперта, в таком случае дополнительная чрезмерная нагрузка перейдет на будние дни.

«Здесь явные разногласия, конечно, нагрузка существенна, но сами же депутаты, косвенно принимая разные законы, ее и одобрили», — отметил он.

К тому же в настоящее время уроки по количеству в день могут доходить даже до восьми, и на этом фоне вводятся новые предметы.

«Вот в этом году, вопреки всем риторическим заявлениям депутатов, мы наблюдаем другую реальность. Расписание раздувается на новые предметы. ЕГЭ, дающий как раз большую часть нагрузки при подготовке, не отменен», — подчеркнул Снегуров.

Специалист пояснил, что субботу нужно делать не выходным днем, а днем развития для учеников, чтобы они могли культурно обогащаться. Однако для такого решения есть свои препятствия.

«Насчет субботы, да, было бы неплохо, если бы она стала не выходным днем, а днем развития. Такое практиковалось, когда ученик посещал музеи, театры, ходил на прогулки, уделял особое внимание фестивалям, конкурсам. Но сейчас не получается вот так составить повестку, потому что дети разные, как и регионы. И направление у каждого региона, и характеристика школы своя, индивидуальная», — раскрыл свое видение собеседник.

При этом он добавил, что отмена домашней работы в дни отдыха бессмысленна, поскольку в этот период для школьников самое комфортное время самоподготовки, а также взаимодействия с родителями в этом вопросе.

«У школьников, начиная с начальной школы, разбор ошибок. Ребенок вникает в материал, который он не освоил за неделю, читает текст с родителями», — заключил педагог.

Ранее 5-tv.ru писал, почему у школьников развивается хроническая усталость.

