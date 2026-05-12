«Ожидается резкий всплеск»: глава ВОЗ об угрозе пандемии хантавируса
В ряде европейских стран уже ввели карантинные меры.
Фото, видео: Reuters/Hannah McKay
Опасность нового хантавируса для мира сейчас обсуждают в Испании.
Глава ВОЗ заявил, что хотя признаков начала пандемии пока нет, организация ожидает резкого всплеска заражений. Причина — слишком большой промежуток между первым случаем заболевания и моментом, когда вирус удалось распознать.
Все это время пассажиры круизного лайнера свободно контактировали друг с другом, не подозревая об угрозе, а многие уже отправились с отдыха домой.
«Учитывая длительный инкубационный период вируса, возможно, в ближайшие недели мы увидим больше случаев заболевания. Каждая из стран, куда были отправлены пассажиры, несет ответственность за мониторинг состояния их здоровья. Нашей организации известно о небольшом количестве пациентов с симптомами этого вируса, и мы отслеживаем каждое из этих сообщений во всех странах», — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Европа уже вводит карантинные меры. В Нидерландах на изоляции оказались медики, допустившие ошибки при работе с зараженными. Под наблюдением находятся и несколько граждан США, контактировавших с инфицированными.
Карантин введен также в Польше и Испании — пациенты проведут под медицинским наблюдением 42 дня.
Вспышка хантавируса произошла во время круиза по Атлантике. Судно экстренно направили к Канарским островам, где уже началась поэтапная эвакуация пассажиров. После всех мер лайнер отправят в Нидерланды на полную дезинфекцию.
