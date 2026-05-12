Суд в Москве запретил сайт по продаже сушеных мухоморов

Останкинский суд Москвы по требованию прокуратуры прекратил доступ к сайту, где свободно продавали сушеные мухоморы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, ознакомившийся с материалами дела.

«На данном сайте размещена информация с предложением покупки сушеных грибов (мухоморов) неопределенному кругу потребителей независимо от их социального положения, пола, возраста, национальности и места жительства», — цитирует постановление суда наш корреспондент.

Продавец лично явился на процесс и активно возражал против иска. Он пытался убедить служителей Фемиды, что мухоморы незаслуженно демонизированы, делая упор на их мнимую пользу и якобы уникальные целебные свойства.

В решении суда четко указано, что данные грибы относятся к категории ядовитых и несъедобных. Распространение информации об их реализации создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

В итоге доступ к спорному ресурсу оперативно ограничили.

