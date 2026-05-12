Глава ВОЗ заявил об 11 случаях хантавируса на лайнере MV Hondius

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об 11 случаях хантавируса на лайнере MV Hondius

Заражение хантавирусом выявили у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По его словам, все случаи заболевания приходятся на пассажиров или членов экипажа судна. У девяти человек диагностировали штамм «Андес», а остальных двух — это только предполагаемый диагноз.

ВОЗ подтвердила смерть трех человек от хантавируса.

Вспышка инфекции на круизном лайнере MV Hondius произошла в апреле. Первой жертвой стал 70-летний голландец, у которого поднялась температура, а также начались головная боль и постоянный дискомфорт в животе. Мужчина скончался прямо на судне 11 апреля. После этого от таких же симптомов умерли еще два пассажира.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне могут заразиться хантавирусом во время уборки дачи после зимы. По словам врача-инфекциониста Натальи Шведовой, коварство этой инфекции заключается в ее способности долго оставаться незамеченной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.