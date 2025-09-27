«Высокие требования»: почему у школьников развивается хроническая усталость

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Такое состояние часто сопровождается другими неприятными симптомами.

Почему у детей развивается хроническая усталость

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Морозова: высокая нагрузка в школе может привести к хронической усталости

Современные дети из-за высокой нагрузки в школе могут столкнуться с хронической усталостью, что негативно влияет на организм. Об этом «Известиям» рассказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Эксперт подчеркнула, что физиологическая усталость является нормальной реакцией организма. По словам Морозовой, справиться с ней помогает отдых. Однако опасность представляет хроническая усталость, которая сохраняется более трех месяцев. Ее неотъемлемыми спутниками являются снижение концентрации, раздражительность, головные боли и частые инфекции.

«Современная школьная программа предъявляет высокие требования к детям: длинный учебный день, домашние задания, дополнительные занятия, кружки, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Ученики 5–9 классов проводят за партой по шесть-семь часов в день, а с учетом домашней работы общая нагрузка достигает 10–12 часов», — отметила специалист.

Врач уточнила, что нарушение режима сна и психоэмоциональное напряжение становятся ключевыми факторами риска. Подчеркивается, что 9-11 часов спят только 15% школьников. При хроническом стрессе в организме начинает вырабатываться кортизол. Он, в свою очередь, подавляет активность Т-лимфоцитов, а также снижает продукцию интерферонов и иммуноглобулина А. Это, по словам специалиста, увеличивает риск респираторных инфекций.

Морозова сообщила, что у 25% школьников с высокой нагрузкой наблюдаются признаки иммунного истощения. Эксперт подчеркнула, что проявляться это может частыми ОРВИ, затяжными формами инфекций и рецидивирующими герпесвирусными заболеваниями. В особой зоне риска, по словам специалиста, находятся дети с наследственной предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям. Также внимание стоит уделить тем школьникам, у кого диагностированы хронические патологии или наблюдается нарушение режима сна.

В то же время врач рассказала о том, что необходимо сделать, чтобы уменьшить вероятность возникновения хронической усталости. По словам Морозовой, нужно обеспечить детей сном продолжительностью не менее девяти часов. Питание должно содержать достаточное количество белка и витаминов. Также стоит ограничить экранное время вечером и создать эмоционально безопасную среду.

К педиатру же, по мнению эксперта, необходимо обращаться, если усталость сохраняется больше месяца или ребенок часто болеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что резкое похолодание снижает иммунитет и приводит к простуде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

9:30
Politico: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна
9:19
Что сделать осенью, чтобы лопаты и грабли не заржавели до весны
9:13
Лавров и премьер-министр Судана обсудили военно-политический кризис в республике
9:01
«Высокие требования»: почему у школьников развивается хроническая усталость
8:46
«Это ее изюминка»: Филипп Киркоров назвал главную фишку певицы MARGO
8:35
В Иркутской области погиб 16-летний подросток, улетев на машине в кювет

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
В Нью-Йорке прошли антиизраильские протесты на фоне выступления Нетаньяху на Генассамблее ООН
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео