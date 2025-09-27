«Задрала ногу на стол»: Серов рассказал о первой встрече с Волочковой

Серов рассказал, что Волочкова на их первой встрече задрала ногу на стол

Первую встречу с балериной Анастасией Волочковой вспомнил народный артист России Александр Серов. Подробнее об этом моменте он рассказал в беседе с журналистами в эфире федерального канала.

По его словам, это случилось 20 лет назад, и поведение Анастасии тогда стало для исполнителя шокирующим.

«Встречался с ней 20 лет назад на переговорах. Когда я с ней пообщался, она задрала ногу на стол, я уже понял, с кем имею дело. Сумасшедший человек, что тут говорить», — пояснил Серов.

По его мнению, у звезды есть ментальные проблемы.

«Туда-сюда, с головой проблемы, пусть говорит, что хочет. Я сказал то, что сказал. Там нет тормозов никаких», — сказал он.

Конфликт между знаменитостями начался не на пустом месте. До этого Волочкова в очередной раз вызвала своим поведением гнев знаменитого вокалиста. Серов резко высказался о выходе балерины на футбольное поле в рамках матча Медийной лиги, назвав это «детским садом». А саму артистку певец обозвал «нетрезвой бабой».

«Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!» — тогда заявил исполнитель.

На это высказывание не забыла ответить и Волочкова.

«Он такой старый, что я думала, его давно уже нет в живых», — иронизировала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, новый конфликт Волочковой может дойти до суда.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.