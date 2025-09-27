«Никак не отпускает»: Лукашенко постоянно видит один и тот же сон

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Что беспокоит президента Белоруссии?

Лукашенко рассказал, что ему постоянно видит один и тот же сон

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Лукашенко рассказал, что постоянно видит один и тот же сон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно видит один и тот же сон. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки на аграрное предприятие «АСБ-Агро Городец» в Шкловском районе Могилевской области страны.

По словам лидера Белоруссии, на протяжении долгого времени ему снится один и тот же сон, что он снова работает на предприятии «Городец».

«Я почему приехал, если откровенно говорить. Ложусь спать, постоянно мне „Городец“ снится. И снится, что я опять работаю в „Городце“. А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. „Городец“ этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», — уточнил он.

Также Лукашенко добавил, что давно хотел посетить предприятие, однако у него не получалось из-за нехватки времени, именно поэтому, по его мнению, ему оно и снится.

Александр Лукашенко был руководителем агропромышленного холдинга «АСБ-Агро Городец» в 1980-х годах. Уточняется, что в то время предприятие переживало кризисные времена, однако управленческие навыки Лукашенко помогли остаться производству на плаву.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рабочая встреча президентов России и Белоруссии прошла накануне в Кремле и завершилась спустя более пяти часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

