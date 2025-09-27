Зеленский заявил об использовании ВСУ переданного Израилем комплекса Patriot

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Также глава киевского режима заверил, что еще две новые системы Украина получит осенью.

Зеленский заявил об использовании Patriot на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Michael Fischer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израильский комплекс Patriot уже месяц используется боевиками ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, его заявление приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

По его словам, еще две системы Украина получит осенью. Однако он не уточнил, от какой страны поступят комплексы и какие именно детали поставок обсуждаются.

До этого же Израиль отрицал передачу Украине систем ПВО и заверял Москву, что подобные поставки не ведутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский может пойти на провокацию в Приднестровье накануне выборов. Поводом для этого называют неудачи Украины на фронте. В Евросоюзе даже допускают сценарий оккупации Молдавии, а в Одессе, по некоторым данным, могут разместить десант НАТО для давления на Приднестровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

23:40
На вкус — мясо, на деле — химия: какую тушенку стоит избегать
23:28
Первые заморозки: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
23:19
Захарова: ООН стоит разобраться в отключении микрофона у Бербок на словах об РФ
23:00
Лавров: Великобритания помогает Украине осуществлять «пакости» против России
22:42
Зеленский заявил об использовании ВСУ переданного Израилем комплекса Patriot
22:27
«Борьба из-за денег»: в семье Брюса Уиллиса назревает конфликт из-за наследства

Сейчас читают

«Будет много женихов»: Дмитрий Богдан о том, где девушкам искать любовь
Просилась поговорить с «Алисой»: Галыгин обеспокоен увлечением детей ИИ
«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео