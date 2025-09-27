Израильский комплекс Patriot уже месяц используется боевиками ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, его заявление приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

По его словам, еще две системы Украина получит осенью. Однако он не уточнил, от какой страны поступят комплексы и какие именно детали поставок обсуждаются.

До этого же Израиль отрицал передачу Украине систем ПВО и заверял Москву, что подобные поставки не ведутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский может пойти на провокацию в Приднестровье накануне выборов. Поводом для этого называют неудачи Украины на фронте. В Евросоюзе даже допускают сценарий оккупации Молдавии, а в Одессе, по некоторым данным, могут разместить десант НАТО для давления на Приднестровье.

