Лавров заявил об угрозе третьей мировой войны из-за риторики НАТО
Глава МИД РФ призвал не забывать об уроках прошлого.
Россия обеспокоена заявлениями некоторых политических деятелей стран ЕС и НАТО, которые всерьез допускают возможность начала третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам министра, подобная риторика вызывает особую тревогу на фоне нарастающей милитаризации Европы и возрождения нацизма под антироссийскими лозунгами. Глава МИД РФ призвал не забывать об уроках прошлого.
«Ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — подчеркнул Лавров.
Он отметил, что такие подходы подрывают усилия по выработке честного баланса интересов на международной арене и противоречат основополагающим принципам Устава ООН, в том числе уважению суверенного равенства государств.
«Именно это равенство — фундамент объективно формирующейся многополярности», — заявил глава российской дипломатии.
Лавров также подчеркнул, что Россия не стремится к революциям и смене режимов.
«Наша страна натерпелась от революций больше других», — заявил он.
Министр призвал страны-члены ООН и руководство секретариата неукоснительно соблюдать принципы Устава и отказаться от двойных стандартов, чтобы сохранить наследие основателей организации.
