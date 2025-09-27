Лавров заявил об угрозе третьей мировой войны из-за риторики НАТО

Россия обеспокоена заявлениями некоторых политических деятелей стран ЕС и НАТО, которые всерьез допускают возможность начала третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, подобная риторика вызывает особую тревогу на фоне нарастающей милитаризации Европы и возрождения нацизма под антироссийскими лозунгами. Глава МИД РФ призвал не забывать об уроках прошлого.

«Ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что такие подходы подрывают усилия по выработке честного баланса интересов на международной арене и противоречат основополагающим принципам Устава ООН, в том числе уважению суверенного равенства государств.

«Именно это равенство — фундамент объективно формирующейся многополярности», — заявил глава российской дипломатии.

Лавров также подчеркнул, что Россия не стремится к революциям и смене режимов.

«Наша страна натерпелась от революций больше других», — заявил он.

Министр призвал страны-члены ООН и руководство секретариата неукоснительно соблюдать принципы Устава и отказаться от двойных стандартов, чтобы сохранить наследие основателей организации.

