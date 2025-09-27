Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

Мария Щелканова
Варшава обвинила в произошедшем Москву, но доказательств до сих пор никаких не предоставила.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Лавров: дальность упавших в Польше дронов меньше, чем расстояние от России

Дальность беспилотников, обломки которых могли упасть на территорию Польши, меньше, чем расстояние от границы России до территории этого государства. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Более того, когда в приграничной зоне с Польшей упали БПЛА, Россия сразу же предложила провести переговоры и разобраться в ситуации, однако никаких реакции со стороны Варшавы не последовало. А ведь власти страны обвинили в произошедшем Москву, но доказательств так и не предоставили.

Также Лавров подчеркнул, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

