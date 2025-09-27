Лавров: любая агрессия против России получит решительный отпор

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Угрозы со стороны ряда стран НАТО стали звучать все чаще.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Любая агрессия против России получит решительный отпор. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

По словам политика, угрозы со стороны ряда стран НАТО в адрес России стали звучать все чаще, однако на любую агрессию будет дан незамедлительный ответ.

«Все чаще звучат угрозы к применению силы против России. Однако любая агрессия против России получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лавров заявил об угрозе третьей мировой войны из-за риторики ряда стран НАТО. Это вызывает у России особую тревогу на фоне нарастающей милитаризации Европы и возрождения нацизма под антироссийскими лозунгами.

