Лавров: США сохраняют стремление на честный диалог с Россией

США сохраняют стремление на честный диалог с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — уточнил министр.

Также Лавров подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается в отношениях между США и КНР, а также с рядом других стран, с которыми у государства имеются противоречия и разногласия.

Более того, глава МИД РФ отметил, что Москва высоко оценивает стремление Вашингтона к поддержанию честного диалога.

«Мы ценим, что США понимают самое главное — поддержку открытого диалога, для продвижения интересов государств. А дипломатические комментарии, они могут быть самыми разными», — дополнил Лавров.

