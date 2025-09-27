Лавров: США сохраняют стремление на честный диалог с Россией

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 23 0

Россия также придерживается этого курса.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

США сохраняют стремление на честный диалог с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — уточнил министр.

Также Лавров подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается в отношениях между США и КНР, а также с рядом других стран, с которыми у государства имеются противоречия и разногласия.

Более того, глава МИД РФ отметил, что Москва высоко оценивает стремление Вашингтона к поддержанию честного диалога.

«Мы ценим, что США понимают самое главное — поддержку открытого диалога, для продвижения интересов государств. А дипломатические комментарии, они могут быть самыми разными», — дополнил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лавров заявил о невозможности Украины вернуться к границам 2022 года.

Лавров: США сохраняют стремление на честный диалог с Россией
