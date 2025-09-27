Рассчитывать на восстановление украинских границ по состоянию на 2022 год — это проявление политической слепоты со стороны Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Насчет границ (Украины. — Прим. ред.) 2022 года — по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва отстаивает законные интересы как самой России, так и жителей новых регионов.

«Россия отстаивает свои законные интересы, законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти через госпереворот объявили террористами, нелюдями, существами», — пояснил Лавров.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Однако Украина до сих пор отказывается признавать итоги референдумов.

