Михаил Дегтярев выступил на финале «Президентских состязаний»: «Вы уже чемпионы»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

В «Орленке» прошла церемония закрытия всероссийских соревнований и были названы чемпионы — лучшие команды из городских и сельских школ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Дегтярев: В Президентских состязаниях — 2025 участвовали 7,7 миллиона детей

Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялась торжественная церемония закрытия финального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». С поздравлениями и словами поддержки к юным атлетам со сцены обратился министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что присутствие на мероприятии, перед которым был пройден большой путь, полный испытаний, уже повод чувствовать себя победителем. Даже если не удалось добраться до вершины турнирной таблицы. Каждый спортсмен показал себя, был замечен и теперь может собой гордиться.

«Вы уже чемпионы, потому что вы здесь, в лучшем центре нашей страны, в „Орленке“, да еще и со своими командами, да еще и в такое прекрасное время, поэтому давайте вам поаплодируем. Как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин говорит, развитие личности начинается в спорте, и потом прививается и любовь к спорту и здоровому образу жизни, и через всю жизнь вы пронесете ваши навыки, ваши умения, сегодняшние мгновения», — сказал Дегтярев.

«Президентские состязания» организованы Минпросвещения и Минспорта России, в соответствии с распоряжением правительства соревнования относятся к официальным мероприятиям, обязательным для включения в календарные планы всех уровней. Турнир проводится с 2011 года по инициативе президента РФ. С 2022 года соревнования проходят на кубок президента. С каждым годом количество желающих проявить себя растет. В 2025 году на школьном этапе участие приняли более 7,7 миллиона учащихся, на муниципальном — свыше 2,2 миллиона, на региональном — более 111 тысяч. В финал вышли 1,5 тысячи школьников — 164 класс-команды из 85 регионов.

«Это огромная работа, и я за это хочу сказать спасибо Минпросвещения и нашим педагогам, организаторам образования, это очень большой труд, тренерам и, самое главное, вашим родителям. Хочу поздравить вас, потому что вы боролись, каждый из вас уже победитель, и пожелать веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет», — заключил министр спорта.

Программа финального этапа включает в себя следующие дисциплины: легкоатлетические и комбинированные эстафеты, спортивное многоборье, мини-футбол, баскетбол 3×3, бадминтон, спортивный туризм, шашки и творческий конкурс.

Победителем этого года среди городских общеобразовательных организаций стала команда школы № 89 из Челябинска. Среди сельских общеобразовательных учреждений лучше всех себя показала команда школы села Куяново (Башкирия). Награды ребята получили из рук Михаила Дегтярева, а также главы Минпросвещения Сергея Кравцова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

