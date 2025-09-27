«Здравые силы в мире есть»: Дегтярев о возвращении статуса ПКР

Россию восстановили в правах на членство в Международном паралимпийском комитете (IPC).
Решение о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России и допуске российских паралимпийцев к международным соревнованиям под национальным флагом и гимном свидетельствует о наличии «здравых сил в мире». Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
