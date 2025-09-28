Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении их воздушных пространств

В Европе нашествие НЛО — неопознанных летающих объектов, которые в прессе идентифицируют как «дроны», но не один не попался в руки. Это выглядит как форменное помешательство. Из-за огней в небе закрывали аэропорты в Дании, в том числе столичный, Норвегии, дроны видели на сервера Франции, Германии, в Швеции. Если посмотреть на карту и провести условный «радиус» «зоны НЛО», то центром, откуда их удобнее всего запускать, окажется Британия. Но западные политики недвусмысленно связывали инциденты с Россией.

Причем все те же — прибалты, прежде всего. Эстония собирала заседание совета безопасности ООН, чтобы рассказать о том, как целых три российских МИГа залетели в их воздушное пространство. И, не обращая внимания на поднятые на перехват истребители НАТО, 12 минут летели «сквозь» эстонское небо. В качестве доказательств были схема, фото. Судя по четкости фотографий, либо НАТОвцы подлетали почти вплотную, либо фото скачаны из интернета. К сожалению, после «пробирок» Колина Пауэалла в Совбезе, то есть буквально в тех же, как говорится, интерьерах, видеть снова подобное как-то странно, а уже верить таким «доказательствам» и уликам — тем более.

По поводу Эстонии. Даже если самолеты пролетали, в этой ситуации и они, и мы можем быть правы, потому что между Россией и Эстонией до сих пор нет договора о границе. И есть участки, где мы считаем по-своему, а они — по-своему. И прежде это к инцидентам не приводило.

Но как сейчас? И что будет, если случится такой инцидент? Когда Владимир Путин в понедельник на заседании Совбеза внезапно заговорил о судьбе Договора СНВ, многие задались вопросом: почему именно сейчас? Соглашение о контроле над ядерными арсеналами еще полгода действует, да и президент не предложил чего-то сверхъестественного — придерживаться взятых обязательств.

«И в этом, ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — заявил Владимир Путин.

Так почему сейчас зашел об этом разговор? Дело не только в календарных сроках. Хотя, чтобы как следует договориться, нужно время, и начинать надо уже сейчас. Но мир стремительно движется к эпохе не только политической, но и ядерной многополярности.

Мы разместили свои «Орешники» и тактическое ядерное оружие в Белоруссии. О своей ядерной программе мечтает Польша. И даже Ближний Восток вооружается ядеркой. Старые институты контроля не то, что не поспевают за новыми реалиями, — их просто нет.

Но вопрос в том, что будет вместо? Новые договоренности между Москвой и Вашингтоном или хаотичная гонка вооружений с участием десятков стран? Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжил тему.

Неопознанные летающие объекты над Данией вновь будоражат всю Европу. Дроны — в альянсе даже не смогли установить их модель — с включенными проблесковыми маячками, ну, наверное, чтобы их проще было обнаружить, а может, и снять — долго кружат над гражданскими и военными аэродромами Осло и Копенгагена. И вся королевская рать не может их обезвредить.

«Прошу понять, что только кажется, что проще всего взять и обнаружить дрон. А затем его обезвредить. На самом деле это далеко не так», — заявил руководитель операций Службы безопасности и разведки Дании Флеминг Дрейер.

В датском королевстве и правда неспокойно. Как так? Ни следов, ни обломков беспилотников. Это же страны НАТО, с сотней американских спутников и современными системами ПВО.

«У нас есть одна агрессивная страна. И это Россия. А все остальные европейцы хотят жить в мире», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Их мир — это война, все по классике. Сначала об атаке наших дронов заявила Польша. Затем Латвия, Румыния, вскоре откуда-то появились российские истребители над Эстонией. На самом деле МИГи пролетали над нейтральными водами близ острова Вайндло. Как по отмашке, европейский истеблишмент наперебой заголосил о растущей угрозе с Востока.

«Россия просто проверяет НАТО, проверяет Евросоюз, проверяет, как мы будем реагировать на такого рода провокации», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Министр обороны Германии — тот самый, что говорил: в случае войны немцы готовы убивать русских солдат — выдал нечто совсем уж из ряда вон. Оказывается, Россия запустила в космос охотников, которые кинетически могут сбивать военные спутники НАТО.

«Кого мы подозреваем? Это же очевидно. Это все часть стратегии Владимира Путина. Таковы реалии: в ЕС еще не война, но уже и не мир», - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

«События последних дней: диверсии, шпионаж, вторжение дронов в воздушное пространство, массированные атаки на критическую инфраструктуру. Вынужден повторить: мы не в состоянии войны, но и не и не в состоянии мира», — отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Слово «война» из уст еврочиновников звучит все чаще. И в конце недели становится ясно, для чего все эти заявления и нагнетание… Сначала наши самолеты обещает сбивать премьер Польши, теперь оправдывая созвучное с ее фамилией прозвище — бомбер Ляйен — глава Еврокомиссии рвется в бой.

«Мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории, и это означает, что если происходит вторжение в воздушное пространство, то после предупреждения, после четкого разъяснения, конечно, вариант сбить истребитель, вторгшийся в наше воздушное пространство», — отметила глава Еврокомиссии.

«Еврочиновники устроили настоящую истерику. И все для того, чтобы сказать — „нам нужно больше вооружений, нам нужно готовиться к войне с Россией“. Они этого, действительно, хотят? Мы –нет», - заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В СВР знают, кто стоит за серией провокаций против Москвы. Украина уже готовится нанести удар по объектам НАТО восстановленными российскими «Геранями». Цель одна — добиться прямого военного столкновения нашей страны с Западом, развязать третью мировую.

«Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех вот этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве. Так что прекрасно мы об этом осведомлены. И у нас и военная разведка работает, и СВР периодически показывает истинное лицо тех, кто такие провокации пытается состряпать. Ну какой будет ответ — это, я думаю, сейчас гадать не очень перспективно», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По сообщению МИДа, дроны на Запад Украина запустит с Яровского полигона — это практически граница с Венгрией.

«Пятая статья североатлантического договора вступает в действие, в соответствии с которым все страны НАТО обязаны отвечать так, будто агрессия совершена против них», — заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По сути, Киев и его руководители в Брюсселе добиваются того, чтобы с Россией воевал весь альянс.

«В Брюсселе придумывают все, что угодно, любые провокации, только чтобы заставить Штаты вновь вернуться в игру — в войну против России», — отметил французский политолог Эммануэль Леруа.

Раскручивая маховик военной истерии, в Брюсселе озвучивают планы: создать Европейскую стену дронов — якобы для защиты от России. Тут надо помнить, что все западные ракеты ПРО в НАТО называют «оборонительным вооружением».

«Стена дронов протянется от Финляндии до Болгарии. Потому что, если будет эскалация конфликта, все будут в нее вовлечены», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В европейской стене дронов несомненно будет зиять брешь. Сербия, Словакия, Венгрия наотрез отказываются участвовать в этом проекте. Там уже давно поняли, к чему был Майдан, евроинтеграция Украины и прочее.

Дорога в НАТО для Киева закрыта — против США, а значит, руководство альянса. Но и с евроинтеграцией, о которой грезили со времен Майдана, тоже ведь не складывается. Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, мотивируя это очень просто. Ей не нужна война с Россией.

Мир становится все более хрупким, и не только в Европе. Северная Корея заканчивает испытания межконтинентальной ракеты, которая, если кто решится на силовой сценарий, может долететь до США.

Главное американское прокси в Европе — Израиль — продолжает атаковать соседей — бомбит Йемен. А Саудовская Аравия и Пакистан заключают соглашение по обороне. Теперь ядерное оружие может появиться и у Эр-Рияда.

Учитывая, что оно уже есть у Тель-Авива, а у арабов с Израилем не лучшие отношения, ситуация на Ближнем Востоке становится все более шаткой.

«Размещение ядерного оружия Саудовской Аравией радикально поменяет архитектуру безопасности Ближнего Востока. Подобные шаги лишь повышает риск катастрофы и окончательно превращать ближний Восток в опасную зону», — отметил иранский журналист Хаял Муаззин.

И что удержит мир от большой войны? Разве что чувство самосохранения. Ведь практически все международные соглашения уже сведены к нулю. США и Европа, например, вышли из договоров и по ПРО, по нераспространению химического, ядерного оружия, ДРСМД. Сейчас Россия призывает сохранить хотя бы то, что осталось, а после заново выстраивать систему мировой безопасности.

«Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ», - заявил Владимир Путин.

На что еще надеяться? Ну хотя бы на то, что в Европе, например, немногие готовы идти на верную смерть. После заявлений из серии «пора сбивать русские самолеты» по Варшаве прокатились антивоенные митинги. И на плакатах с надписью «разжигатели войны» отчего-то изображены не российские, а польские политики.

И все же в украинском вопросе Америка, судя по всему, умывает руки. Дональд Трамп в ходе недавних встреч на полях Генассамблеи ООН внезапно сменил риторику и сделал несколько «финтов», то ли в шутку, то ли в серьез заявил, что при поддержке Европы и НАТО Киев может вернуть территории по линии 2022 года, но «даже пойти дальше».

Впрочем, сарказм легко считывался, а кроме того, за этими словами не последовало главного — ни новых санкций в адрес России или кого бы то ни было, ни бесплатной передачи военной техники Киеву.

А вот эта фраза после длинной публикации о ситуации на Укране не менее красноречиво говорит о том, что и навязывать перегворный процесс он далее не намерен.

Да, Трамп действительно часто меняет риторику, но он маниакально последователен в одном — в поиске выгоды для Штатов. И в случае с украинским конфликтом он добился именно того, что обещал. За украинскую войну теперь платит Европа. И платит Америке. Украина для США из убыточного проекта превращается в прибыльный — тот самый случай, когда «ничего личного, просто бизнес». Во всяком случае пока. До нового дипломатического финта, или твита.

В Европе к такому отнеслись по разному. Брюссель ускорил поиски денег для Киева, и эти поиски, как следовало ожидать, привели к замороженным российским активам, половину из которых, 140 миллиардов евро, Брюссель готов выдать Украине в виде невозвратного кредита.

Параллельно идет поиск инструментов, а как сделать так, чтобы те, кто в Европе не согласен с такими действиями, с Венгрией например, заткнулся и не мешал.

В Москве на эти игры сатарюстя смотреь с безопасной дистанции. Владимир Путин, напутствуя избранных в минувшее воскресенье глав регионов, подчеркнул: момент, через который проходит страна, важный, но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера, а решать те задачи, которые стоят в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте Федерации.

«Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам. Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции», — заявил президент РФ Владимир Путин.

