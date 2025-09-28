В Молдавии стартовали парламентские выборы

В Думе в любом случае ожидаются яростные споры из-за статей бюджета, потому что в следующем году — выборы в Думу, и депутаты должны будут предъявить избирателям итоги работы. А в этом году на единый день голосования была, можно сказать, генеральная репетиция. Или последнее лето БДИПЧ.

Возможно, вы слышали такую аббревиатуру. Бюро по демократическим институтам и правам человека. Оно было создано в 1992 году еще при ОБСЕ, чтобы учить нас строить демократию на постсоветском пространстве. БДИПЧ не может принуждать страны к выполнению своих рекомендаций, но мнение бюро считалось экспертным.

Пока еще в середине нулевых не начались капризы. То то им не так, то это, возьмут и не приедут к нам на какие-нибдуь выборы. А потом издалека — поучают. И на последних выборах их тоже не было. Может, ну их совсем, в сердцах предложила на неделе глава ЦИК президенту.

«Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами, с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших. Но это же никак не отражается. Получается, что мы легитимизируем их выводы своим участием. Я прошу еще раз с МИДом подумать об этом. Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Хорошо, Элла Александровна, обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему. Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Для понимания: штаб квартира БДИПЧ — в Варшаве. В принципе это все объясняет. Но руки не доходили. Поводом для эмоционального предложения Памфиловой стали события вокруг Молдавии.

Там в воскресенье очень важные парламентские выборы. Наших наблюдателей в страну не пустили. Совсем. БДИПЧ это игнорирует. Как игнорирует и то беззаконие, что творится в стране. За сутки до выборов исключили две партии из числа уже допущенных к голосованию, которые есть в бюллетенях. Надо ли объяснять, что эти партии были оппозиционны режиму Майи Санду? Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов привел и другие примеры избирательной демократии.

В предвыборном обращении Санду к молдаванам никаких обещаний светлого будущего, а лишь попытки запугать.

«Свобода передвижения может закончиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область», — заявила президент Молдавии Майя Санду.

В некогда дружеской нам Молдавии вот-вот может рвануть. К участию в голосовании были допущены 15 партий. В парламент, скорее всего, пройдут четыре политические силы. Согласно опросам, главный конкурент партии Майи Санду — «Патриотический блок», который выступает за нейтралитет страны и невступление ни в какие военные блоки.

«Нынешняя власть понимает, что она проигрывает парламентские выборы. Именно поэтому пошли в ход репрессии, шантаж. Конечно, власть пытается зацепиться любыми способами за то, чтобы не проиграть», — заявил экс-президент республики Игорь Додон.

С разговорами о демократии на устах Майя Санду на деле не дает голосовать собственным гражданам. В России завтра откроются всего два избирательных участка. Хотя, по данным ЦИК республики, в нашей стране проживает самая большая молдавская диаспора — 350 тысяч человек, бюллетеней Кишинев издевательски прислал всего 10 тысяч.

«Хотя гораздо большее количество молдаван, которые живут здесь, в России, они имеют паспорта Молдавии, и они хотят проголосовать, но у них нет возможности», - рассказал гражданин Молдавии Анатолий Яворский.

Для сравнения, в Италии, где зарегистрированных молдавских избирателей меньше, чем в России, откроют 75 участков, в Германии — 36, во Франции — 26. В списках мест для голосования совсем уж издевательские адреса — это Лас-Вегас. А это участок на окраине Парижа.

На Западе диаспоры голосуют, как надо Брюсселю. Так, собственно, Майя Санду и избралась в прошлом году на пост президента. В Молдавии проиграла, а на заграничных участках в ЕС — победила.

«Там мало кто контролирует. На многих из этих участках нет вообще представителей оппозиции. Там просто был вброс в прошлом году, и хотят сделать в этом году то же самое», - заявил политический обозреватель Сергей Унгуряну.

За неделю до выборов Кишинев начал фактически блокировать непослушное Приднестровье. Изначально всего 12 избирательных участков на всю непризнанную республику — 300 тысяч жителей с молдавскими паспортами. Но в последний момент ЦИК Молдавии перенес сразу пять участков вглубь республики, объяснив мерами безопасности.

«Точки зрения объективных интересов молдавских властей было бы правильно организовать это голосование, а не менять правила игры по ходу матча за два дня», - рассказал посол России в Молдавии Олег Озеров.

Именно так было и в прошлом году на президентских выборах. Мосты начали ремонтировать, в день выборов образовались огромные пробки.

«Это звенья одной цепи с тем, что уже когда-то было. Франция и Англия пытаются обеспечить полный контроль над Черноморским побережьем юга Украины от Херсона и до Одессы», — заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов.

Правящая партия Майи Санду пришла к власти в 2021 году. За эти же четыре года инфляция достигла 66%, стоимость энергоресурсов увеличилась в шесть раз, а государственный долг вырос до 7,8 миллиардов долларов — это почти 40% ВВП страны. И пока гражданка Румынии Санду тащит Молдавию в ЕС, население беднеет.

«Вот пойдешь, купишь картошки, пакетик, борща, сваришь — на пару дней хватит. А так — тяжело, конечно», — рассказал житель Кишинева Иван Морарь.

Страна-сад, как ее называли еще в 1990-х теперь выбрасывает урожай. И это тоже результат европейской мечты режима Санду.

«Наложили санкции на РФ. В результате мы потеряли российский рынок. И вот людям негде продавать», — заявил директор Социал-демократического института Молдовы, депутат Парламента Молдавии с 2014 года Богдан Цырдя.

Согласно опросам, рейтинг Майи Санду рухнул, и сейчас ей доверяют меньше 25% населения. Однако провал нынешние чиновники Кишинева решили закрыть, устранив оппонентов. Сначала осудили на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул, потому что она была слишком популярной. Затем с выборов ЦИК страны снял оппозиционный блок «Победа».

«Я не видел настолько грязных выборов, настолько сильного давления. За два дня — 280 обысков, более 100 человек задержаны», - заявил историк Александр Кориненко.

А в штаб-квартире оппозиционной партии Moldova Mare сотрудники обнаружили прослушку. И это уже политический шпионаж. Эту партию тоже сняли с выборов за день до выборов — официально из-за подозрений в подкупе избирателей. Но доказательств, несмотря на прослушку, не предоставили. Да и дела нет… просто подозревают. В «европах» так можно теперь.

За месяц до дня голосования в Кишинев, как на работу, начали съезжаться европейские лидеры, чтобы на концерте поправить ослабевший дух молдавской власти.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы пришли сюда послушать музыку, а не слушать речи. Извините, но мы политики, а не певцы. Мы на пару минут, хорошо?» - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Помощь теряющему голоса режиму Санду в среду пришла откуда и не ждали. Зеленский выступил с пафосной речью при полупустых трибунах на полях Генассамблеи в ООН.

«Молдова защищается от вмешательства, опять же — от России. Мы помогаем Молдове, а Россия пытается сделать с Молдовой то же, что Иран когда-то сделал с Ливаном», — заявил глава киевского режима.

Казалось бы, в чем помощь Молдавии от Украины, которая сама попрошайничает по всему миру? Вероятно, речь об этом законопроекте, разрешающем применять ВСУ на территории других стран, который Зеленский внес в Верховную Раду неделю назад.

Кстати, именно из украинских СМИ стало известно, что в Приднестровье планируется военная операция руками киевских националистов. Как стало известно из источников, в ходе переговоров британцы убедили Санду санкционировать проведение спецоперации силами ВСУ в Приднестровье, которая будет готовиться при участии британских военных специалистов и запланирована на весну 2026 года.

Страны НАТО собирают у границ Молдавии войска. И готовы вторгнуться, в случае чего. Все ради удержания у власти режима Санду и русофобской политики.

«Главный аргумент Санду — это шантаж, угроза. Сегодня наша задача — сделать так, чтобы наши избиратели могли прийти на выборы, Все знают, что большинство людей в стране против Санду», — заявил лидер блока «Победа» Илон Шор.

Европейские ястребы, словно коршуны, снова и снова атакуют государства по периметру России. Им не удалось расшатать ситуацию в Белоруссии, в Грузии. Получается, что на молдавскую карту этот «цветущий сад» поставил очень много.

