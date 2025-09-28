В возрасте 103 лет скончался актер и режиссер Георг Троллер

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

С 1950 года он проживал в Париже.

Режиссер и актер Троллер умер на 104-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/via www.imago-images.de

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Французский режиссер, сценарист и журналист Георг Штефан Троллер умер в Париже на 104-м году жизни. О случившемся сообщила его дочь Фенн Троллер. Некролог опубликован на сайте немецкой новостной программы Tagesschau.

За свою долгую жизнь Троллер сменил много профессий. Он родился в Вене в 1921 году в еврейской семье, которая занималась торговлей мехами. После аншлюса Австрии в 1938 году, он уехал сначала в Чехословакию, а затем во Францию. Оттуда же он попал в США. В 1943 году Троллер был призван в американскую армию, воевал в Европе. Будущий режиссер даже принял участие в освобождении концлагеря Дахау.

После войны Троллер вернулся в США, где изучал английский язык в Калифорнийском университете и театральное искусство в Колумбийском. В 1950 году он получил стипендию в Сорбонне и переехал в Париж.

Его профессиональный путь в качестве журналиста связан с радио RIAS в американском секторе Западного Берлина.

Кроме того, Троллер известен и как сценарист.

Также на счету режиссера множество наград и премий, среди которых и «Золотая камера».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индии скончался писатель и сценарист Бхираппа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

5:11
Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России
4:50
В возрасте 103 лет скончался актер и режиссер Георг Троллер
4:22
Американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре
3:52
Водительские права россиян будут отзывать при выявлении опасных заболеваний
3:30
Не только мозг: ученые обнаружили в кишечнике вещество, влияющее на сон
3:12
В Москве загорелся собачий приют: 13 животных погибли, один человек пострадал

Сейчас читают

«Будет много женихов»: Дмитрий Богдан о том, где девушкам искать любовь
Просилась поговорить с «Алисой»: Галыгин обеспокоен увлечением детей ИИ
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео