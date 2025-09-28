Гляжу в тебя, как в зеркало: как неправильный прикус влияет на красоту женщины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 36 0

«Кривые зубы» могут быть причиной диспропорции всего лица.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Рауф Агаев: неправильный прикус влияет на асимметрию лица

Неправильный прикус — это не только «кривые зубы», но и диспропорция всего лица. Об этом 5-tv.ru рассказал стоматолог Рауф Агаев.

«Если у пациента тяжелый подбородок или впалые щеки, то, скорее всего, у него недоразвитая челюсть, а если асимметрия, то, возможно, у него перекрестный прикус», — подчеркнул доктор.

Рауф Агаев добавил, что, когда у человека неправильная осанка, это тоже приводит к проблеме смыкания зубов. Поэтому очень важно, чтобы стоматолог всегда работал в паре с ортодонтом, гнатологом и остеопатом. Благодаря этому важному фактору специалисты исправят прикус и наладят работу всего опорно-двигательного аппарата.

По словам эксперта, проверить, влияет ли прикус на профиль лица в домашних условиях, достаточно просто. Для этого нужно подойти к зеркалу, сомкнуть зубы и посмотреть, напряжена ли губа. Если человек не чувствует дискомфорта и может легко закрыть губы, то все в порядке.

Ранее, писал 5-tv.ru, диетолог назвала заболевания, мешающие сбросить вес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октяб...

Последние новости

10:17
Приехали пораньше: молдаване выстроились в очереди, чтобы проголосовать на двух участках в РФ
10:09
Чем обработать стекла в машине, чтобы они не запотевали: нашли самое лучшее средство
9:53
«Борьба будет идти за каждый процент»: политолог о парламентских выборах в Молдавии
9:38
Санду заявила о готовности правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
9:24
Гляжу в тебя, как в зеркало: как неправильный прикус влияет на красоту женщины
9:10
От Владимира до Артема: в России насчитали восемь городов с именем в названии

Сейчас читают

«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки
Просилась поговорить с «Алисой»: Галыгин обеспокоен увлечением детей ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео