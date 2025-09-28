В Молдавии начались парламентские выборы

Айшат Татаева
Избирательные участки закроются в 21:00.

Избирательные участки для парламентских выборов стартовали в Молдавии. Об этом сообщила телерадиокомпания TVR Moldova.

Голосование началось в 07:00 утра по местному времени (совпадает с московским) и продлится до 21:00. 

По данным источника, в рамках организации выборов было открыто 2274 участка, из которых 1961 расположен внутри страны. Особые меры предприняты для избирателей, проживающих на левобережье Днестра — для них созданы 12 специализированных участков. Кроме того, 301 избирательный участок работает за границей.

Общий объем избирательных бюллетеней составил 864 300 экземпляров. Наибольшее количество — 756 800 бюллетеней — отпечатано на румынском языке. Также подготовлены бюллетени на русском (105 500 экземпляров), украинском (1 500) и гагаузском (500).

Ожидается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет первый брифинг для прессы в 08:00 утра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Памфилова назвала БДИПЧ ОБСЕ закрытой и недемократичной организацией.

