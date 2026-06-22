«Как родные»: Охлобыстин о Прилучном и Асмус

Иван Охлобыстин рассказал о хорошем отношении к Асмус и Прилучному

Для артиста Ивана Охлобыстина его партнеры по актерской деятельности — Кристина Асмус и Павел Прилучный — стали «родными людьми». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Холоп-3».

Актер отметил, что ему было комфортно сотрудничать с коллегами, так как знает их очень давно.

«Очень хорошо работалось, потому что они мне как родные люди. Я и того, и другого знал с юношеского нежного возраста. И поэтому я не могу объективно даже их оценивать. Они для меня родные», — сказал Охлобыстин.

Кроме того, Иван высоко оценил профессиональные качества Асмус, отметив не только ее театральную школу, но и преданность делу. Такого же мнения он придерживается и насчет Прилучного.

«Она и тогда была хорошей актрисой, у нее хорошая театральная школа. Она фанат своей деятельности — с коррекцией, что она девочка. У девочек дополнительные условия: красивой надо выглядеть, следить, это важно. И с Пашкой такая же история», — пояснил актер.

Охлобыстин пересекался с Асмус и Прилучным в разных проектах. Иван вместе с Кристиной снимался в сериале «Интерны», а с Прилучным ему довелось поработать в сериале «Метод Фрейда» и фильме «Простоквашино». Теперь актеров объединила картина «Холоп-3».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Охлобыстин поцеловал Асмус в плечи и шею на премьере фильма. В ответ Кристина выкрикнула ему «я тебя люблю».

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