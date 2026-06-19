Польза или сахарная ловушка? Кому можно есть арбуз, а кому лучше отказаться

Daily Mail: арбуз нельзя есть людям с диабетом

Арбуз считают идеальным летним продуктом: он освежает, помогает восполнить жидкость и кажется почти безобидным. Но, как отмечают специалисты, польза арбуза зависит от количества съеденого и состояния здоровья человека. Об этом сообщило Daily Mail.

Чем полезен арбуз

Арбуз примерно на 92% состоит из воды, поэтому хорошо помогает поддерживать водный баланс в жару. В нем также есть витамин C, витамин A, калий, магний и ликопин — антиоксидант, который придает мякоти ярко-красный цвет.

Ликопин связывают с поддержкой здоровья сердца и сосудов. Кроме того, арбуз содержит аминокислоту цитруллин, которая участвует в выработке оксида азота и может способствовать улучшению кровотока.

Исследования также показывают, что люди, которые регулярно едят арбуз, в среднем получают больше клетчатки, калия, магния, витамина C и каротиноидов, а их рацион может быть менее насыщен добавленным сахаром и вредными жирами.

Может ли арбуз заменить воду

Несмотря на высокое содержание жидкости, арбуз не должен полностью заменять обычную воду.

Он может быть хорошим дополнением в жаркую погоду или после прогулки, но при сильной жажде, тренировках и риске обезвоживания питьевая вода все равно остается главным вариантом.

Кому лучше быть осторожнее

Арбуз содержит натуральные сахара, поэтому людям с диабетом или нарушением углеводного обмена стоит контролировать размер порции и учитывать его в общем рационе.

Осторожность также нужна людям с синдромом раздраженного кишечника: арбуз относится к продуктам с высоким содержанием FODMAP и у некоторых может вызывать вздутие, боль в животе или диарею.

Кроме того, не стоит есть слишком много арбуза при склонности к отекам или заболеваниях почек без консультации врача.

Можно ли есть арбуз на ночь

Небольшая порция обычно не вредит. Но если съесть много арбуза поздно вечером, возможны частые походы в туалет ночью, тяжесть в животе и дискомфорт из-за большого объема жидкости и сахаров.

Главное правило

Арбуз действительно может быть полезной частью летнего рациона, но он не является «суперлекарством». Лучший вариант — есть его умеренно, не заменять им полноценные приемы пищи и учитывать особенности своего здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.