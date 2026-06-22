Расчет РСЗО «Град» 35-й бригады группировки «Центр» нанес удар по опорному пункту ВСУ на Добропольском направлении, обеспечив поддержку штурмовых подразделений. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе атаки уничтожены огневые точки и блиндажи, что позволило продвинуться вперед. Контроль поражения осуществлялся БПЛА и корректировщиками. Действия расчета способствовали успешному выполнению задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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