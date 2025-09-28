ВС РФ взяли Карантинный остров Херсона под огневой контроль

|
Дарья Бруданова
Несмотря на это, малые группы противника иногда проникают на территорию микрорайона и запускают оттуда дроны.

Российские военные взяли под контроль Карантинный остров

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Сальдо: Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под свой контроль микрорайон Карантинный остров в Херсоне. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций. Российские военные держат его под огневым контролем. Несмотря на это, украинские боевики продолжают использовать этот микрорайон как плацдарм для некоторых операций.

Сальдо пояснил, что иногда малые группы противника проникают в Херсон и запускают оттуда беспилотники. ВС РФ регулярно наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако полностью «очистить» остров сейчас крайне сложно. В первую очередь это связано с тем, что враг передвигается в основном ночью, а днем скрывается в пустых домах или заброшенных производственных помещениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области в результате атаки ВСУ более десяти населенных пункта остались без электричества. Помимо этого, пострадали четыре мирных жителя.

