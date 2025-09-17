Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
Более десяти населенных пунктах остались без электричества.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Четыре мирных жителя были ранены за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом написал губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, из-за обстрела территорий в том числе произошло аварийное отключение подстанции «Бехтеры» в Голопристанском округе.
В результате ударов ВСУ 8,5 тысяч человек из 11 населенных пунктах оказались без электричества. В настоящее время электроснабжение удалось полностью восстановить.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские беспилотники уничтожили военные объекты ВСУ в Харькове и Запорожье. Прицельные удары были нанесены по парковке грузовиков около одного из предприятий Запорожья, по газораспределительной станции и по другим строения, представляющим оборонную ценность для ВСУ.
