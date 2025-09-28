Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Она пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с кинорежиссером и ведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент «Известий». Венки также направили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.

Венок с розами от главы российского государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где пройдет церемония прощания. Он украшен лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации».

О смерти Тиграна Кеосаяна стало известно 26 сентября. Его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, выразила благодарность всем, кто молился за здоровье режиссера. Ранее, 8 января, она сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впоследствии впал в кому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной кинорежиссера и ведущего Тиграна Кеосаяна. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — говорится в обращении главы государства.

Путин отметил, что Кеосаян посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей и был открыт к общению с коллегами и зрителями.

Как подчеркнул российский лидер, Кеосаян внес значительный вклад в сохранение традиций российского кино и обогатил культурную жизнь страны яркими и самобытными работами, в которых отражались дух и настроение времени.

