Лето закончилось? Гроза и дожди ожидаются в Москве в понедельник

В столичном регионе объявят желтый уровень погодной опасности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гидрометцентр России: в понедельник в Москве ожидаются дожди и гроза
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 22 июня из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По прогнозам синоптиков, в понедельник жителей столичного региона ждут кратковременные дожди, местами сильные осадки и грозы. Во время непогоды возможно усиление северо-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.
В Москве температура воздуха днем составит от плюс 23 до плюс 25 градусов, в Подмосковье — от плюс 21 до плюс 26 градусов.
Предупреждение начнет действовать в Московской области с 09:00. Для столицы желтый уровень опасности установлен с 12:00 до 21:00.
Синоптики также отмечают, что в ночь на 22 июня, которая станет самой короткой в году, местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха опустится до плюс 9–14 градусов.
Ранее 5-tv.ru писал, что устойчивой жары в столичном регионе до конца июня не ожидается. Специалисты отмечают, что такая смена теплых и более прохладных периодов характерна для первого летнего месяца в центральной части России и не считается погодной аномалией.
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