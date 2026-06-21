Лето закончилось? Гроза и дожди ожидаются в Москве в понедельник

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

В столичном регионе объявят желтый уровень погодной опасности.

Какая погода будет в Москве в понедельник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Гидрометцентр России: в понедельник в Москве ожидаются дожди и гроза

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 22 июня из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, в понедельник жителей столичного региона ждут кратковременные дожди, местами сильные осадки и грозы. Во время непогоды возможно усиление северо-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В Москве температура воздуха днем составит от плюс 23 до плюс 25 градусов, в Подмосковье — от плюс 21 до плюс 26 градусов.

Предупреждение начнет действовать в Московской области с 09:00. Для столицы желтый уровень опасности установлен с 12:00 до 21:00.

Синоптики также отмечают, что в ночь на 22 июня, которая станет самой короткой в году, местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха опустится до плюс 9–14 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что устойчивой жары в столичном регионе до конца июня не ожидается. Специалисты отмечают, что такая смена теплых и более прохладных периодов характерна для первого летнего месяца в центральной части России и не считается погодной аномалией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Погода
21 июн
Градус повышен: жителей и гостей Франции призвали не пить алкоголь
21 июн
Комфортное воскресенье: какой будет погода в Москве 21 июня
20 июн
Лето берет реванш: когда в Москву вернется тепло
20 июн
Плавится на глазах: почему телефон разряжается быстрее летом
20 июн
Жара не придет? Какая погода ожидает москвичей в конце июня
19 июн
Жара вернется? Каким будет июль в Москве
18 июн
Врач объяснил, почему нельзя купаться во время грозы
17 июн
Жара, ливни и пожары: каким будет лето 2026 года в России
17 июн
Как помочь питомцу пережить грозу: советы ветеринара для собак и кошек
17 июн
Метеозависимые в зоне риска: прогноз магнитных бурь на 17 июня
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Ушел из жизни команданте Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес
23:17
В Севастополе объявили о введении временных ограничений
22:51
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на северо-востоке столицы
22:22
Лето закончилось? Гроза и дожди ожидаются в Москве в понедельник
21:51
Силы ПВО сбили 168 дронов ВСУ над регионами России
21:48
В Москве обновят корпуса колледжей имени И. А. Лихачева и «Царицыно»

Сейчас читают

«На пол»: как житель Краснодара голыми руками задержал напавшего в ТЦ
Новый ценник: на сколько подорожала окрошка в 2026 году
Вечером открылся, утром закрылся: что происходит в Ормузском проливе
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео