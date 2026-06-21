Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа

Иранская делегация в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа покинула зал переговоров в Швейцарии, однако официального прекращения дипломатического процесса не произошло. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Иранская делегация действительно покинула место переговоров в знак протеста против угроз Трампа, но они всего лишь отправились в отель на территории курорта, чтобы провести дискуссии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обсуждение деталей соглашения может возобновиться в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пообещав нанести новые удары, если он не возьмет под контроль действующие в Ливане проиранские формирования.

Заявление прозвучало на фоне перемирия, зафиксированного двусторонним меморандумом от 18 июня. Документ из 14 пунктов предусматривает полное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая ливанское. Однако активизация израильских военных на юге Ливана поставила эти договоренности под угрозу.

В МИД Ирана уже предупредили, что действия Израиля способны разрушить хрупкий мир, и призвали Белый дом использовать свое влияние на израильскую сторону для предотвращения эскалации.

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