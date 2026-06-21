Дело Трабера: бизнесмена подозревают в убийстве давнего компаньона

Бизнесмену Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Петрова

Громким событием недели стало задержание и арест на два месяца крупного петербургского бизнесмена Ильи Трабера.

Его подозревают в организации убийства давнего компаньона. Но дело интересно не столько криминально-финансовыми разборками, сколько личностью самого Трабера. Несмотря на то, что он является одним из крупнейших и богатейших предпринимателей не только Петербурга, но и всей страны, про его дела и биографию известно крайне мало. Сам он почти не давал интервью и ревностно следил за публикациями о себе, и чуть что не так, по его мнению, подавал иск.

Так что сложилась интересная ситуация. Опять же, по решению суда, Илью Трабера нельзя называть «гангстером», «рейдером», «криминальным авторитетом», «лидером ОПГ», «крестным отцом», «арбитром криминального мира», «мастером теневых потоков», «легендой Бандитского Петербурга» и много еще кем.

Но почему-то все эти эпитеты «липли» к нему всю его бизнес-карьеру. А сейчас его подозревают в заказном убийстве на фоне передела собственности. Даниил Ланков продолжит тему.

В объективе фотографа Басманного суда — 75-летний миллиардер. За решеткой. Зрелище редкое. В камеру смотрит Илья Трабер. До этой недели его называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Собственно, еще накануне он отдыхал в своем роскошном поместье, а сегодня вот отправляется в СИЗО. Оттого видимо и столько непонимания во взгляде.

Бизнесмену Илье Траберу и троим его предполагаемым сообщникам вменяют организацию заказного убийства.

2020 год. Село Великое Выборского района Ленобласти. Выстрелом из снайперской винтовки убит тот, кого некогда называли «смотрящим за Выборгом».

Александр Петров муниципальный депутат и статусный предприниматель. Его колоссальное влияние чувствовалось буквально во всем, что происходило в приграничном Выборге. В середине 1980-х начинал электриком в местной гостинице «Дружба». Позже он станет ее владельцем. И не только ее.

«Город, гостиница, туристы, иностранцы, финансы, деньги, проститутки и так далее. То есть таким образом, вот электрик, который боксер имел навыки боксера, он все это накрутил в уме, прикинул, он начал собирать спортсменов, контролировать процессы. И вот такой был криминальный взлет и такая криминальная карьера», — рассказывает экс-руководитель пресс-службы ГУВД Санкт-Петербурга Анатолий Штомпель.

В активах Петрова в разное время значились: Балтийский судомеханический завод и его причалы в порту, местный гигант Выборгский судостроительный завод, портовые терминалы в Мурманске, Выборгская топливная компания с нефтебазой и сетью заправок, мусорный полигон, недвижимость, гостиницы, рестораны, рекламное, похоронное, охранные агентства. Мягко говоря, человек авторитетный в регионе.

2020 год. Похороны Александра Петрова. Будто кадры из фильма о криминальной России 1990. Черные тонированные иномарки, суровые мужчины спортивного телосложения. Рядовых горожан не встретить. Об убитом «хозяине Выборга» у них свое мнение.

«Он задержался уже здесь на этом свете. Обворовали напрочь. Все кругом в Выборге все его напрочь», — высказалась жительница Выборга Вера.

«Это надо додуматься столько денег утащить», — удивляется житель Выборга Игорь.

«Ну в воздухе Петров, так сказать, главный бандит, но ноже сейчас предприниматель официально», — оценивает житель Выборга Юрий

«Он подмял весь город под себя», — отмечает жительница Выборга Нина

Обвиняемый в организации убийства и его предполагаемая жертва познакомились в начале 1990-х. В Выборг приезжает уже тогда успешный бизнесмен Илья Трабер. В городе у него интерес деловой — найти новые каналы сбыта предметов искусства.



А это центр Петербурга. Старорусская улица. Именно здесь появился первый еще в СССР частный реставрационный центр. Его открыл Илья Трабер. Последние без малого 40 лет эти два соседних исторических здания — его бессменный офис. Вот на дверях следы вскрывали здесь тоже проводили обыски.

Офицером на атомной подводной лодке он служил еще до антикварного бизнеса. И со временем пришло понимание: действительно большие деньги старинные вазы не принесут. Другое дело — порты и морская инфраструктура.

«Тогда, в начале нулевых, порт считался высокомаржинальным бизнесом, потому что, опять же, открывались новые торговые связи, появились новые торговые партнеры, можно было зарабатывать. И, конечно же, если у тебя есть деньги, ну хоть какой-то начальный капитал, о тех людях, о ком мы говорим, начальный капитал был. И, конечно же, они искали его, куда инвестировать. Порты — отличный способ увеличить начальный капитал», — вспоминает журналист Алена Алешина.

Илья Трабер совладелец девять действующих юридических лиц. Ядро его бизнеса портовые инфраструктурные проекты. В том числе «Приморский универсальный терминал» после окончания строительства он должен стать крупнейшим новым портовым узлом в России. Также ранее Трабер владел активами в порту Усть-Луга. Сегодня состояние бизнесмена оценивают в четыре миллиарда рублей.

При этом Трабер старался, чтобы лишний раз его имя в документах не фигурировало. Акционерами интересующих его предприятий становились доверенные лица. В Выборге работал с Александром Петровым.

Многолетняя дружба и бизнес начали трещать по швам в 2020 году. Осенью с разницей в месяц задержаны председатель комитета финансов Выборга Александр Болучевский и глава администрации Геннадий Орлов.

«Петров решил избавляться от этих активов, в том числе, где были активы и самого Трабера, ему это было невыгодно, ему это было не нужно. И он говорит давай мы не будем этого делать. Давай мы все-таки соблюдем паритеты какие-то. Но Петров сказал, что я здесь хочу продать, я хочу уехать к сыну. А сын у него, кстати, кстати, очень серьезный гонщик Формулы один», — рассказывает бывший оперативный сотрудник МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

24 октября 2020 года. Александр Петров приезжает в свой загородный коттедж в сопровождении охраны. Сразу направляется в баню. Спустя примерно час бизнесмен собирается окунуться в реку. Он уже на прицеле.

На противоположном берегу — снайпер. Он оборудовал лежку в густых зарослях откуда отлично просматривается весь участок. Киллер выжидал свою жертву около восьми часов. Петров подходит к реке. Выстрел. Пуля калибра 7,62 из снайперской винтовки Драгунова с расстояния в 150 метров попадает Петрову прямо в сердце. Охранники найдут тело спустя десять минут.

Киллер скрылся и не оставил ни одной улики.

Алисултан Надирбегов. Профессиональный боксер. В 2006 году он поднимался на десятое место в рейтинге всемирной боксерской организации. 19 побед, два поражения по версии следствия, стал исполнителем заказного убийства депутата Александра Петрова в 2020 году.

Шесть лет предполагаемому киллеру удавалось скрываться от следствия. Заметая следы, он прописался в недостроенном коттедже в Московской области. В дружеских беседах рассказывал соседям некоторые эпизоды своей преступной биографии.

«В преступном мире всю жизнь. Ошивался с дедушкой. С дедом Хасаном. Потом Хасана убили. Сам он хотел вором стать, но не получилось», — рассказывает сосед Алисултана Надирбекова.

Предполагаемый киллер Надирбегов в СИЗО. Там же его вероятный сообщник Саит Саладинов. О нем известно, что ранее он привлекался за грабеж. Задержан и Владимир Даниленко многолетний бизнес-партнер и правая рука Трабера.

Выяснить мотивы «Антиквара» теперь задача следствия. За организацию убийства миллиардеру грозит пожизненное заключение.