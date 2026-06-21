Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на северо-востоке столицы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Он позволит связать улицы Академика Королева и Валаамскую.

Какие путепроводы строятся в Москве

Фото: MAX/ Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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В Москве завершился ключевой этап соединения улиц Академика Королева и Валаамской — строители полностью смонтировали опоры путепровода через железнодорожные пути МЦД-3. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

В рамках этого проекта планируется построить и реконструировать около семи километров дорог, а также возвести три искусственных сооружения. Ключевым элементом всей дорожной связки станет четырехполосный путепровод, который свяжет Бутырский район и Марфино.

Помимо путепровода, проект предусматривает строительство двух эстакад-съездов и двух надземных пешеходных переходов на улице Милашенкова. Один из съездов обеспечит выезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону Московского скоростного диаметра, другой свяжет Валаамскую улицу с улицей Милашенкова.

«Новый путепровод даст дополнительную связку между Северным и Северо-Восточным округами», — написал Собянин в личном блоге.

Кроме того, новая инфраструктура позволит запустить альтернативный скоростной маршрут с удобным выходом на МСД и разгрузит соседние шоссе. Завершить весь комплекс работ планируется уже до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице возводят новые пешеходные переправы через Москву-реку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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