Вэнс: США не отказались от стремления урегулировать конфликт на Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Для достижения результата необходимы усилия всех сторон переговорного процесса.

США остаются привержены мирному урегулированию на Украине

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

США по-прежнему настроены на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — подчеркнул он, добавив, что усилия всех сторон переговорного процесса необходимы для достижения результата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США продолжают проявлять стремление к честному диалогу с Россией. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, аналогичная ситуация наблюдается и в отношениях США с Китаем, а также с рядом других стран, где существуют противоречия и разногласия. Лавров подчеркнул, что Москва ценит стремление Вашингтона поддерживать открытый и честный диалог.

Также 5-tv.ru писал, что США изучают возможность передачи Украине ракет Tomahawk через НАТО. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.

Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года

