«Призываю всех»: Додон пригласил оппозицию выйти на мирный митинг

Экс-президент Молдавии Додон пригласил оппозицию выйти на мирный митинг

Бывший президент Молдавии и лидер социалистов Игорь Додон пригласил оппозицию выйти на мирный митинг у здания парламента 29 сентября. Об этом он сообщил на брифинге Патриотического блока.

По словам политика, президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что результаты выборов могут быть аннулированы, не дав шанса победить в выборах независимой силе.

«Уже понятно, что оппозиция одержит победу. Но президент Майя Санду дала понять, что результаты выборов могут быть аннулированы, как это происходило в Румынии. Поэтому я призываю всех — завтра (29 сентября — Прим. Ред.) в 12:00 выйти на акцию у здания парламента, чтобы защитить нашу победу», — уточнил он.

Также Додон добавил, что республика должна иметь хорошие отношения и с Востоком, и с Западом, а не ориентироваться исключительно на Евросоюз. Большинство граждан Молдавии поддерживает эту точку зрения.

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировано 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Исход голосования может существенно повлиять на внешнеполитический курс страны — будет ли он направлен в сторону России или в сторону Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке в Румынии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.