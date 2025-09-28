Британский журналист Делингпол убедился в лживости баек о РФ

Британский журналист Джеймс Делингпол написал статью, развенчивающую современные мифы о жизни в России. Он побывал в Москве и убедился, что жизнь в столице совсем не такая, как говорят о ней на Западе. Поездку, к которой присоединился автор, устроила Русская православная церковь (РПЦ) — один из организаторов слушает подкаст Делингпола, он и пригласил.

«Дома все думают, что я либо сам опасен, либо сумасшедший. Моя мать убеждена, что меня прикончат сотрудники ФСБ или собьет беспилотник. Другие утверждают, что я стал полезным идиотом для злого диктатора… Очевидно, вы не поверите ничему положительному, что я скажу о России», — отметил журналист.

А сказать было что — в своей статье Делингпол восхваляет Москву и удивляется, насколько искажен зарубежными политиками ее образ. В частности, автор материала высоко оценил развитую инфраструктуру города, безопасность на улицах, готовность местных жителей прийти на помощь заблудившемуся иностранцу. И отметил, что во время паломничества к святыням никто из членов группы не возмущался, когда британского гостя пригласили поклониться мощам вне очереди. Терпением, подчеркнул он, люди «продемонстрировали свое почтение» реликвии.

«Россия прекрасна. Вы, конечно, мне не поверите, но на улицах чисто и безопасно, нет риска поножовщины в лондонском стиле или кражи мобильных телефонов. Общественный транспорт работает, а московское метро с его красивыми станциями — лучшее в мире. Здесь есть крытые рынки, где продаются вкусные органические продукты (от сырого молока до свежей рыбы, от гранатов до лесных грибов), люди здесь сдержанные, но вежливые, вдумчивые и часто глубоко культурные», — поделился Делингпол.

Сложности во время путешествия у журналиста возникли из-за технологии глушения сигналов, используемой для защиты от вражеских беспилотников. Навигация в приложении с картой города не работала. Но Москва, по словам автора, это не то место, где можно заблудиться, даже если вы не знаете ни слова по-русски. Прохожие, парень и девушка, с готовностью проводили туриста до места назначения.

«Как вам Москва?» — спросил он через переводчик в своем мобильном телефоне. «Потрясающе!» — сказал я. «Ты меня удивляешь», — ответил он. Печально. Даже русские верят в эту чушь, что на Западе дела обстоят лучше», — сокрушается журналист.

Джеймс Делингпол обратил внимание на оживленную атмосферу в ресторанах на Арбате и Большой Никитской. Это, по его мнению, свидетельствует о более стабильной экономической ситуации, чем описывается в западной прессе. Все и вполовину не так плохо, как его заставляли думать, заключил автор.

