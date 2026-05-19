Четверо пассажиров погибли в результате опрокидывания катера на Байкале

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Еще десять пострадали.

Катер опрокинулся на Байкале

В результате опрокидывания катера на Байкале погибли четыре человека. По данным Telegram-канала 112, еще десять пострадали. Им оказывают помощь.

В Бурятии на Байкале произошла авария с пассажирским катером — судно перевернулось неподалеку от скалы Черепаха, из-за чего люди оказались в воде.

По предварительной информации, на борту находились 14 человек. Часть пассажиров удалось оперативно спасти: из воды подняли десятерых, среди них оказался подросток 14 лет. Один человек после происшествия был госпитализирован.

Судьба еще четырех пассажиров оставалась неизвестной. Известно, что ЧП произошло вдали от берега. Для проведения операции к месту происшествия направили дополнительные силы МЧС, в том числе группу водолазов.

Сейчас в районе аварии работают несколько десятков сотрудников экстренных служб и большое количество техники. Перевернувшееся судно уже удалось отбуксировать ближе к береговой линии.

После инцидента прокуратура начала проверку. Специалистам предстоит установить, что именно привело к опрокидыванию катера и были ли соблюдены требования безопасности во время выхода на воду.

