«Патриотический блок» победил на выборах в Молдавии на участках в России

Оппозиционные силы республики набрали 67,44% голосов на российских участках.

Оппозиционный блок победил на выборах в парламент Молдавии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Оппозиционная партия «Патриотический блок» одержала победу на выборах в Молдавии на участках России, набрав 67,44% голосов. Об этом сообщил ЦИК после подсчета 100% протоколов.

Правящая пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС) набрала 11,66% голосов.

Также жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на выборах отдали 51,02% голосов «Патриотическому блоку».

Лидеры оппозиционного Патриотического блока, в который входят бывший президент Молдавии Игорь Додон и и экс-премьер Василий Тарлев, заявили о победе на выборах в парламент республики. После завершения процедур они вышли к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Кишиневе и потребовали честного подсчета голосов. Таким образом они подчеркнули, что не допустят махинаций с результатами. Додон, возглавляющий Партию социалистов, заявил, что оппозиция выиграла выборы.

«Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентского большинства, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство», — цитирует его ТАСС.

Патриотический блок поддержали 82% избирателей Гагаузской автономии Молдавии. Соответствующие предварительные данные ЦИК опубликовал после подсчета 89% протоколов в автономии. На втором месте в регионе стоит блок «Альтернатива» и его 11% голосов, а учрежденной президентом Молдавии Майей Санду Партии действия и солидарности достались только 3,27%. На участках в России партия получила 67,44% голосов, об этом комиссия сообщила после обработки 100% протоколов.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. Участие приняли 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Для прохождения партиям необходимо было набрать не менее 5%, блокам — 7%, а независимым кандидатам — 2%. ЦИК сообщил о явке более 52% зарегистрированных избирателей — более 1,6 миллиона человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, Игорь Додон призвал оппозицию выйти на мирный митинг у здания парламента 29 сентября.

