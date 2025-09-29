Оппозиционные партии Молдавии набирают 47,91% после обработки 90,02% протоколов

Оппозиционные партии Молдавии, в том числе Патриотический блок, набирают 47,91% голосов на парламентских выборах в стране, опережая ПДС, у которой 45,88%. Об этом сообщил ЦИК после обработки 90,02% протоколов.

Лидеры Патриотического блока уже заявили о своей победе на выборах в парламент Республики. Они вышли к зданию Центральной избирательной комиссии в Кишиневе и потребовали честного подсчета голосов, подчеркнув, что не допустят махинаций с результатами.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. Участие приняли 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Для прохождения партиям необходимо было набрать не менее 5%, блокам — 7%, а независимым кандидатам — 2%. ЦИК сообщил о явке более 52% зарегистрированных избирателей — более 1,6 миллиона человек.

